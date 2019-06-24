Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Симоньян гордится попаданием в список «пугалок» в ПАСЕ

Симоньян гордится попаданием в список «пугалок» в ПАСЕ

 Россия и Африка расширяют экономическое партнерство

Россия и Африка расширяют экономическое партнерство

Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

 Армянские авиакомпании готовы перевозить россиян в Грузию и обратно

Армянские авиакомпании готовы перевозить россиян в Грузию и обратно
Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США

Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США

 Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом

Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом
Симоньян гордится попаданием в список «пугалок» в ПАСЕ

Симоньян гордится попаданием в список «пугалок» в ПАСЕ

 Россия и Африка расширяют экономическое партнерство

Россия и Африка расширяют экономическое партнерство

Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

 Армянские авиакомпании готовы перевозить россиян в Грузию и обратно

Армянские авиакомпании готовы перевозить россиян в Грузию и обратно
Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США

Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США

 Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом

Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом
17:52   24 Июня 2019
Весь мир

Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США

Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, несмотря на угрозы со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал NTV в понедельник, 24 июня.

Чавушоглу отметил, что ЗРК куплены вне зависимости от того, какие решения о санкциях против Турции будут приняты и какие заявления последуют от США.

«Сейчас обсуждаются сроки поставок С-400 в Турцию. Отказа от поставок не будет», — подчеркнул глава МИД.

Напомним, США много раз пытались отговорить турецкое руководство от покупки С-400, заявляя, что это вооружение не совместимо со стандартами НАТО, членом которого является Турция. Вашингтон угрожает исключить Анкару из программы по созданию истребителей последнего поколения F-35, а также ввести против нее санкции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#турция #чавушоглу #с-400

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...