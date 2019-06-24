Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, несмотря на угрозы со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал NTV в понедельник, 24 июня.

Чавушоглу отметил, что ЗРК куплены вне зависимости от того, какие решения о санкциях против Турции будут приняты и какие заявления последуют от США.

«Сейчас обсуждаются сроки поставок С-400 в Турцию. Отказа от поставок не будет», — подчеркнул глава МИД.

Напомним, США много раз пытались отговорить турецкое руководство от покупки С-400, заявляя, что это вооружение не совместимо со стандартами НАТО, членом которого является Турция. Вашингтон угрожает исключить Анкару из программы по созданию истребителей последнего поколения F-35, а также ввести против нее санкции.