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17:45   24 Июня 2019
Россия

Беглов заявил, что средняя зарплата в Петербурге должна будет составить 100 тысяч рублей

Беглов заявил, что средняя зарплата в Петербурге должна будет составить 100 тысяч рублей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что средняя зарплата жителей Северной столицы должна составлять около 100 тысяч рублей. Такую цель для своей команды он озвучил на встрече с жителями Василеостровского района в понедельник, 24 июня. 

«Жить в мегаполисе в общем-то недешево. Поэтому мы поставили перед собой задачу, чтобы средняя заработная плата по городу была порядка 100 тысяч рублей», - сказал он.

По словам Беглова, это реальная и достижимая цель. Ставя перед собой подобные задачи, власти города развивают его. 

«А чтобы наш город развивался, нам нужно ежегодно зарабатывать один триллион рублей», — добавил градоначальник.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #политика #беглов #зарплаты

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