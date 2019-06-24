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17:38   24 Июня 2019
Россия

Глава Петербурга Беглов рассказал о результатах переговоров по парку на Смоленке

Глава Петербурга Беглов рассказал о результатах переговоров по парку на Смоленке

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов договорился с одним из инвесторов о сворачивании строительства гостиницы в парке у реки Смоленки, переговоры со вторым инвестором ведутся.

Напомним, в 2014 году Смольный согласовал строительство двух гостиниц в парковой зоне. При новом руководстве работы приостановили, спорная территория вернулась в список зеленых зон общего пользования. Предприниматели, планировавшие строительство гостиниц, оценили свои вложения в 300 миллионов рублей.

«Пока стройка не идет, и я бы просил не мешать этим переговорам. И инвесторы правы в том, что хотят вернуть деньги. Мы уже почти нашли решение проблемы», — передает слова Беглова издание Невские Новости.

Глава Петербурга Беглов рассказал о результатах переговоров по парку на Смоленке

Петербургский врио губернатора уверен, что зеленые зоны нужно вносить в соответствующий закон заранее — тогда ситуации с застройками парков, пусть и законными, больше не повторятся. Беглов отметил, что в городе уже осуществляется инвентаризация с целью избежания в будущем подобных проблем.

Напомним, ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко высоко оценила программу развития Петербурга, разработанную командой Беглова. Сегодня петербургский глава предложил Матвиенко и дальше представлять интересы Петербурга в Совете федерации в случае его победы на выборах.

Глава Петербурга Беглов рассказал о результатах переговоров по парку на Смоленке

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Автор: Тимофей Булочкин
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