Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Симоньян гордится попаданием в список «пугалок» в ПАСЕ

Симоньян гордится попаданием в список «пугалок» в ПАСЕ

 Россия и Африка расширяют экономическое партнерство

Россия и Африка расширяют экономическое партнерство

Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

 Армянские авиакомпании готовы перевозить россиян в Грузию и обратно

Армянские авиакомпании готовы перевозить россиян в Грузию и обратно
Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США

Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США

 Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом

Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом
Симоньян гордится попаданием в список «пугалок» в ПАСЕ

Симоньян гордится попаданием в список «пугалок» в ПАСЕ

 Россия и Африка расширяют экономическое партнерство

Россия и Африка расширяют экономическое партнерство

Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

 Армянские авиакомпании готовы перевозить россиян в Грузию и обратно

Армянские авиакомпании готовы перевозить россиян в Грузию и обратно
Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США

Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США

 Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом

Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом
17:25   24 Июня 2019
Россия

Матвиенко понравилась разработанная командой Беглова программа развития Петербурга

Матвиенко понравилась разработанная командой Беглова программа развития Петербурга

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высоко оценила программу развития Петербурга, которую разработала команда врио главы Александра Беглова. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в понедельник, 24 июня.

«Мне эта амбициозная, правильная и логичная программа очень близка и понятна. Для меня большая честь представлять исполнительную власть в Совете Федерации», — отметила сенатор.

По словам Матвиенко, теперь привлечение в город возможности федерального центра будет «двойной тягой». Кроме того, спикер верхней палаты парламента поздравила петербуржцев с успешным проведением праздника выпускников «Алые паруса». Событие «побило» очередной рекорд: представление посмотрели полтора миллиона человек, приводит слова Матвиенко «Невские новости».

Напомним, сегодня Беглов предложил Матвиенко и дальше представлять интересы Петербурга в Совфеде в случае его победы на выборах. Она предложение приняла. Политолог Алексей Ломов в беседе с «Петербургским дневником»назвал такое решение эффективным и отметил, что когда два человека такого уровня берутся совместно выполнять ту или иную задачу, это принесет плоды для города.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#матвиенко #петербург #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...