Матвиенко понравилась разработанная командой Беглова программа развития Петербурга

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высоко оценила программу развития Петербурга, которую разработала команда врио главы Александра Беглова. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в понедельник, 24 июня.

«Мне эта амбициозная, правильная и логичная программа очень близка и понятна. Для меня большая честь представлять исполнительную власть в Совете Федерации», — отметила сенатор.

По словам Матвиенко, теперь привлечение в город возможности федерального центра будет «двойной тягой». Кроме того, спикер верхней палаты парламента поздравила петербуржцев с успешным проведением праздника выпускников «Алые паруса». Событие «побило» очередной рекорд: представление посмотрели полтора миллиона человек, приводит слова Матвиенко «Невские новости».

Напомним, сегодня Беглов предложил Матвиенко и дальше представлять интересы Петербурга в Совфеде в случае его победы на выборах. Она предложение приняла. Политолог Алексей Ломов в беседе с «Петербургским дневником»назвал такое решение эффективным и отметил, что когда два человека такого уровня берутся совместно выполнять ту или иную задачу, это принесет плоды для города.