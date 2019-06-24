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 Зачинщик переворота в Эфиопии убит в перестрелке с силами безопасности

Зачинщик переворота в Эфиопии убит в перестрелке с силами безопасности
17:17   24 Июня 2019
Весь мир

Зачинщик переворота в Эфиопии убит в перестрелке с силами безопасности

Зачинщик переворота в Эфиопии убит в перестрелке с силами безопасности

Зачинщик государственного переворота в Эфиопии — начальник службы безопасности штата Амхара Асамине Циге — убит во время перестрелки. 

Об этом 24 июня сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на представителя секретариата премьер-министра Эфиопии. 

Сотрудники силы безопасности страны убили Асамину Циге на окраине города Бахр-Дар в штате Амхара. 

Ранее «Ударный отряд» во главе с начальником службы безопасности штата Амхара Асаминку Циге ворвался на заседание в правительственное здание и открыл стрельбу, в результате был ранен глава штаба Амбахиу Меконнен вместе с другим высокопоставленным чиновником. Оба погибли от полученных ранений.

Позже начальника штаба армии Эфиопии Сеаре Меконена убил собственный телохранитель. Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Биллен Сейюм. 

Ранее стало известно, что ситуацию после переворота удалось взять под контроль. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #переворот #общество #эфиопия

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