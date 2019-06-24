Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом

Безопасность россиян, которые находятся в Израиле, а также борьба с терроризмом стали основными темами переговоров секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Кроме того, у Патрушева запланирована встреча с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию в Сирии.

По словам Патрушева, он намерен донести до коллег позицию Ирана по урегулированию кризиса в САР, поскольку именно Тегеран внес серьезный вклад в борьбу с терроризмом в арабском государстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат могут обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, в Кремле этой встрече придают большое значение.