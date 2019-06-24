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Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом

Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом

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17:20   24 Июня 2019
Весь мир

Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом

Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом

Безопасность россиян, которые находятся в Израиле, а также борьба с терроризмом стали основными темами переговоров секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и израильского премьера Биньямина Нетаньяху. 

Кроме того, у Патрушева запланирована встреча с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию в Сирии.

Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом

По словам Патрушева, он намерен донести до коллег позицию Ирана по урегулированию кризиса в САР, поскольку именно Тегеран внес серьезный вклад в борьбу с терроризмом в арабском государстве. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат могут обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, в Кремле этой встрече придают большое значение.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #патрушев #нетаньяху #терроризим

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