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17:02   24 Июня 2019
Весь мир

Египет назвал сотрудничество с Россией опорой в искоренении терроризма

Египет назвал сотрудничество с Россией опорой в искоренении терроризма

Министр обороны Египта Мухаммад Ахмед Заки назвал военно-техническое сотрудничество с Россией надежной опорой для искоренения терроризма и восстановления региональной стабильности на севере и в центральной части Синая.

«Достигнутый нами прогресс во всех областях военного и военно-технического сотрудничества, начатых благодаря инициативе президентов России и Египта, подчеркивает наше стремление продолжить развитие этого сотрудничества. Оно являет собой надежную опору усилиям Египта в борьбе за искоренение терроризма на севере и в центральной части Синая и в восстановлении региональной безопасности и стабильности», — сказал Заки во время переговоров с российским министром обороны Сергеем Шойгу, сообщают РИА Новости.

Заки отметил, что продолжение роста нестабильности на Ближнем Востоке требует от всех напряженной работы по решению важных вопросов в этом регионе для восстановления безопасности и стабильности.

Египет назвал сотрудничество с Россией опорой в искоренении терроризма

Египетский министр поблагодарил Шойгу за личную поддержку Египта в укреплении военно-технического сотрудничества между двумя странами. Он подчеркнул, что сотрудничество России и Египта опирается на прочный фундамент дружбы и давних отношений.

 «Из них мы черпаем положительную энергию и силы для поддержки наших совместных усилий по распространению культуры, мира и противостоянию терроризму и экстремизму в зонах конфликтов», — заключил Заки.

Напомним, в начале июня египетская полиция ликвидировала на севере Синайского полуострова 14 боевиков, причастных к совершению нападения на блокпост силовиков в Эль-Арише.

Египет назвал сотрудничество с Россией опорой в искоренении терроризма

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #терроризм #шойгу #политика #египет #новости #общество #весь мир

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