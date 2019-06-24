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16:45   24 Июня 2019
Россия

Нетаньяху поблагодарил Путина за внимание РФ к безопасности Израиля

Нетаньяху поблагодарил Путина за внимание РФ к безопасности Израиля

Израиль не допустит, чтобы иранские войска закрепились в Сирии на северных границах еврейского государства, и будет препятствовать появлению у Ирана ядерного оружия.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед встречей с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Его слова 24 июня приводят РИА Новости. 

«Израиль не позволит Ирану, который призывает к нашему уничтожению, закрепиться на нашей границе. И мы сделаем все, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия», — заявил премьер. 

Нетаньяху поблагодарил РФ и президента Путина за внимание к израильской безопасности. Он отметил, что очень ценит такое отношение. 

Ранее Патрушев прибыл с двухдневным визитом в Иерусалим. Он уже переговорил с Нетаньяху, далее запланирована встреча с израильскими и американскими коллегами Меиром Бен-Шаббатом и Джоном Болтоном. Основной темой для обсуждения станет военное присутствие Ирана в Сирии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #израиль #нетаньяху #общество

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