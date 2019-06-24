Российские специалисты создали две новые модификации пистолета «Удав»

Российские специалисты создали четыре модификации нового пистолета «Удав». Об этом сообщили в «Ростехе» 24 июня. Оружие презентуют на форуме «Армия-2019».

Гости форума смогут ознакомиться с тактическим и спортивным пистолетами калибра 9х19 мм, а также с пистолетом специального назначения и тактическим оружием калибра 9х21 мм. Емкость магазина составляет 18 патронов.

Первая партия новых российских пистолетных комплексов "Удав" поступила в войска, для прохождения опытной эксплуатации. Пистолет разработан с нуля и производится из российских комплектующих. До конца года ЦНИИТОЧМАШ планирует представить гражданскую версию пистолета pic.twitter.com/lUsM1fpt1e — Прогрессивная Россия (@russia_progress) June 13, 2019

Первая партия «Удавов» уже поступила на вооружение в войска. Пистолет является полностью отечественной разработкой. Он прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Специально для «Удава» специалисты создали два новых вида патронов — дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Гражданская версия предусмотрена для пользования профессиональными спортсменами-стрелками. Разработчик утверждает, что ее характеристики могут составить достойную конкуренцию такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ.