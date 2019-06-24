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16:28   24 Июня 2019
Россия

Доля не сдавших ЕГЭ школьников выросла на 1,6%

Доля не сдавших ЕГЭ школьников выросла на 1,6%

Число школьников, не преодолевших минимальный порог по ЕГЭ, стало больше. По данным Рособнадзора, в 2019 году доля тех, кто не сдал экзамены, составила 6,4%, а в 2018 году — 4,8%. 

Об этом 24 июня сообщает РИА Новости. 

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов показал презентацию, на слайде которой было сказано, что количество не прошедших государственную итоговую аттестацию в 2019 году выросло на 1,6% по сравнению с прошлым годом. 

«Еще будут резервные дни, мы надеемся, что ситуация здесь поправится», — выразил надежду Кравцов.

Школьники начать сдавать ЕГЭ 27 мая с экзаменов по литературе и географии, через два дня выпускники писали профильную и базовую математику. В последний день месяца школьники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен — русский язык — ученики сдали 3 июня. 

Самым популярным экзаменом ЕГЭ по выбору стало обществознание. По информации Рособрнадзора, в этом году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #выпускники #общество #школа #егэ

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