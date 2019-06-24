Доля не сдавших ЕГЭ школьников выросла на 1,6%

Число школьников, не преодолевших минимальный порог по ЕГЭ, стало больше. По данным Рособнадзора, в 2019 году доля тех, кто не сдал экзамены, составила 6,4%, а в 2018 году — 4,8%.

Об этом 24 июня сообщает РИА Новости.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов показал презентацию, на слайде которой было сказано, что количество не прошедших государственную итоговую аттестацию в 2019 году выросло на 1,6% по сравнению с прошлым годом.

«Еще будут резервные дни, мы надеемся, что ситуация здесь поправится», — выразил надежду Кравцов.

Школьники начать сдавать ЕГЭ 27 мая с экзаменов по литературе и географии, через два дня выпускники писали профильную и базовую математику. В последний день месяца школьники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен — русский язык — ученики сдали 3 июня.

Самым популярным экзаменом ЕГЭ по выбору стало обществознание. По информации Рособрнадзора, в этом году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.