Грузинские парламентарии планируют посетить форум в Москве

Парламентарии из Грузии планируют приехать на международный форум «Развитие парламентаризма», который состоится в Москве в начале июля.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отмечает, что российское правительство дает грузинским делегатам гарантию безопасности, как и всем остальным иностранным участникам конференции.

«Грузинская делегация планировала приехать, парламентарии «Альянса патриотов Грузии». В ближайшее время будет окончательное решение», — рассказал Калашников, сообщают РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские ограничения в отношении Грузии упразднят тогда, когда эта страна вернется «в нерусофобское русло».

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались протесты из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия по приглашению грузинской стороны. Протестующие штурмуют здание парламента и требуют отставки правительства, пострадали уже более 230 человек, свыше сотни госпитализировали.