«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в столице на 25 июня. Причина — возможное пожары, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Пожарная опасность. Период предупреждения с 15.00 25 июня до 15.00 27 июня», — отмечается в сообщении.

Пожарная опасность местами достигает 4 класса, следует из данных карты. Кроме того, «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен по Московской области из-за риска пожаров. Отмечается, что Шатурском районе пожароопасность достигает 5 класса.

Ранее специалист погодного центра «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что понижение температуры и дожди ожидаются в Москве в конце июля. Столбик термометра опустится до 15 градусов тепла.