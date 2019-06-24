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17:01   24 Июня 2019
Россия

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в столице на 25 июня. Причина — возможное пожары, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Пожарная опасность. Период предупреждения с 15.00 25 июня до 15.00 27 июня», — отмечается в сообщении.

Пожарная опасность местами достигает 4 класса, следует из данных карты. Кроме того,  «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен по Московской области из-за риска пожаров. Отмечается, что  Шатурском районе пожароопасность достигает 5 класса.

Ранее специалист погодного центра «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что понижение температуры и дожди ожидаются в Москве в конце июля. Столбик термометра опустится до 15 градусов тепла.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #погода #желтый уровень опасности

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