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16:35   24 Июня 2019
Весь мир

Два истребителя разбились на севере Германии

Два истребителя разбились на севере Германии

Два истребителя Eurofighter вооруженных сил Германии столкнулись в воздухе и рухнули в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Об этом информирует издание Focus со ссылкой на бундесвер.

Как пишет портал, летчикам далось катапультироваться. По данным телеканала N-TV, одного из пилотов нашли живым на месте ЧП. Поиски второго летчика продолжаются. Инцидент подтвердили в региональном МВД.

Местная радиостанция Ostseewelle опубликовала кадры, на которых запечатлены два облака дыма в небе над горизонтом. После крушения начался пожар. На место прибыли экстренные службы.

Многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter стоят на вооружении Великобритании, ФРГ, Италии, Австрии, Испании, Саудовской Аравии и Омана.

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Автор: Арсений Аскольский
#германия #крушение #eurofighter

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