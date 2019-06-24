Нетаньяху рассчитывает, что Путин посетит Израиль в январе 2020 года

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху надеется, что российский лидер Владимир Путин приедет в Иерусалим на мероприятия по случаю 75-летия освобождения воинами Красной армии узников нацистского концлагеря Освенцим в январе 2020 года.

Об этом он завил в понедельник, 24 июня, на переговорах с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Нетаньяху назвал символичным тот факт, что в этом году День независимости Израиля, отмечаемый по еврейскому календарю, совпал с Днем победы.

«Без победы Красной армии и Советского Союза над нацистской Германией вряд ли появилось бы Государство Израиль», — сказал он.

Патрушев ранее прибыл в Израиль с двухдневным визитом. Здесь он встретился со своими израильским и американским коллегами Меиром Бен-Шаббатом и Джоном Болтоном.