Сообщения о Прямой линии с Путиным просмотрели 110 миллионов пользователей

Порядка 110 миллионов пользователей социальных медиа ознакомились с сообщениями, которые касались программы «Прямая линия с президентом Владимиром Путиным», согласно данным сервиса Медиалогия.

По информации портала, в сети появилось почти 370 тысяч публикаций и комментариев с упоминанием Прямой линии. Посты в социальных сетях собрали 5,9 миллионов лайков, репостов и комментариев, отмечает портал.

В общей сложности, сетевые издания, которые входят в рейтинг ТОП-200 по мнению Медиалогии, опубликовали порядка тысячи сообщений, касающихся программы с президентом. Сумма лайков, репостов и комментариев под материалами составила более миллиона.

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20 июня состоялась 17-я Прямая линия с Путиным. К началу программы поступило более полутора миллионов вопросов. Федеральные телеканалы транслировали эфир из московского Гостиного двора.

Первая Прямая линия прошла в 2001 первом году и продлилась порядка двух с половиной часов. Тогда в студию поступило свыше 400 тысяч вопросов, но ответить удалось лишь на 46. В прошлом году программа шла четыре часа и 20 минут. Россияне отправили более двух миллионов обращений, на 73 из которых Путин успел ответить.