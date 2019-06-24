Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Матвиенко понравилась разработанная командой Беглова программа развития Петербурга

Матвиенко понравилась разработанная командой Беглова программа развития Петербурга

 «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник

Зеленский отправил в отставку еще трех губернаторов

Зеленский отправил в отставку еще трех губернаторов

Зеленский уволил главу СБУ по Крыму

Зеленский уволил главу СБУ по Крыму
Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом

Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом

 Зачинщик переворота в Эфиопии убит в перестрелке с силами безопасности

Зачинщик переворота в Эфиопии убит в перестрелке с силами безопасности
Матвиенко понравилась разработанная командой Беглова программа развития Петербурга

Матвиенко понравилась разработанная командой Беглова программа развития Петербурга

 «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник

Зеленский отправил в отставку еще трех губернаторов

Зеленский отправил в отставку еще трех губернаторов

Зеленский уволил главу СБУ по Крыму

Зеленский уволил главу СБУ по Крыму
Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом

Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество РФ и Израиля в борьбе с терроризмом

 Зачинщик переворота в Эфиопии убит в перестрелке с силами безопасности

Зачинщик переворота в Эфиопии убит в перестрелке с силами безопасности
16:01   24 Июня 2019
Россия

Медведев прибыл на встречу с премьером Франции в Гавр

Медведев прибыл на встречу с премьером Франции в Гавр

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в город Гавр для встречи с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.

Глава российского кабмина прилетел на самолете в аэропорт Октевиль, откуда направился в мэрию Гавра на встречу с коллегой. Коллеги планировали обсудить вопросы экономики, торговли, инвестиций и международную повестку. По итогам переговоров ожидается пресс-конференция и рабочий ужин.

Медведев прибыл на встречу с премьером Франции в Гавр

Медведев прибыл в Гавр по приглашению Филиппа — это первая личная встреча двух премьеров, до этого они общались только по телефону. Место для встречи выбрано не случайно: Гавр – город-побратим родины российского премьера, Санкт-Петербурга. 

Напомним, сегодня сообщалось, что Россия намерена принять французского премьера с ответным визитом. Замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что в правительстве рассчитывают на плодотворные итоги встречи премьер-министров. Он уточнил, что в российско-французском досье «есть достаточно вопросов», которые требуют поиска совместных решений и согласия сторон.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #франция #медведев #политика #новости #весь мир #филипп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...