Медведев прибыл на встречу с премьером Франции в Гавр

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в город Гавр для встречи с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.

Глава российского кабмина прилетел на самолете в аэропорт Октевиль, откуда направился в мэрию Гавра на встречу с коллегой. Коллеги планировали обсудить вопросы экономики, торговли, инвестиций и международную повестку. По итогам переговоров ожидается пресс-конференция и рабочий ужин.

Медведев прибыл в Гавр по приглашению Филиппа — это первая личная встреча двух премьеров, до этого они общались только по телефону. Место для встречи выбрано не случайно: Гавр – город-побратим родины российского премьера, Санкт-Петербурга.

Напомним, сегодня сообщалось, что Россия намерена принять французского премьера с ответным визитом. Замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что в правительстве рассчитывают на плодотворные итоги встречи премьер-министров. Он уточнил, что в российско-французском досье «есть достаточно вопросов», которые требуют поиска совместных решений и согласия сторон.