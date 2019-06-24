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16:05   24 Июня 2019
Весь мир

Патрушев заявил, что Россия и Израиль выступают против героизации нацизма

Патрушев заявил, что Россия и Израиль выступают против героизации нацизма

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия и Израиль поддерживают друг друга в борьбе с героизацией нацизма и осуждают попытки отдельных стран переписать историю Второй мировой войны.

На данный момент он находится с двухдневным визитом в Израиле, где проводит переговоры со своим местным коллегой Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

«Мы выступаем единым фронтом по противодействию героизации нацизма и недопущению переписывания истории», — заявил Патрушев.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что данные меры необходимы для будущего потомков. Он также поблагодарил Израиль за поддержку России «по целому ряду направлений, в том числе в ООН».

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Автор: Виктория Разумовская
#патрушев #израиль #нацизм #совбез рф

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