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16:07   24 Июня 2019
Россия

Беглов поблагодарил петербуржцев за благоустройство дворов

Беглов поблагодарил петербуржцев за благоустройство дворов

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов встретился с жителями Василеостровского района в понедельник, 24 июня. Общение с жителями проходило в Доме молодежи на Большом проспекте.

Во встрече также поучаствовал глава местной администрации Эдуард Ильин, отмечают «Невские новости». Беглов поблагодарил петербуржцев за проявленную инициативу по благоустройству дворов. Градоначальник напомнил, что правительство Петербурга в этом году приведет в порядок 400 дворов.

«Я хотел поблагодарить всех жителей Василеостровского района, которые занимаются этим делом. Я уже сказал главе района, чтобы он оказал всяческое содействие», — подчеркнул врио.

Беглов признался, что сейчас сам проживает на Васильевском острове, и назвал этот район хорошим. Отметим, что при осмотре дворов врио губернатора Петербурга предложил организовать конкурс с денежным призом на лучший двор.

Напомним, сегодня Беглов предложил Валентине Матвиенко и дальше представлять интересы Петербурга в Совфеде в случае его победы на выборах. Матвиенко предложение приняла. Политолог Алексей Ломов в беседе с «Петербургским дневником» назвал такое решение эффективным и отметил, что когда два человека такого уровня берутся совместно выполнять ту или иную задачу, это принесет плоды для города.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #васильевский остров

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