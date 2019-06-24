Почему Навальный променял митинг «за Голунова» на хруст чиабатты

Митинг «в защиту Голунова» на площади Сахарова в Москве, организованный пронавальновским «Профсоюзом журналистов» и дружественным блогеру либертарианцем Михаилом Световым, собрал вместо заявленных 20 тысяч человек всего 1 800. Мог бы собрать и 1 801 человека, но Алексей Навальный не пришел. Причина – географическая. Блогер опять отдыхает в Италии.

«Человек снял 3,5 миллиона рублей биткоинами, как говорят. Ему хорошо: он отдыхает с детьми и женой. Это прекрасно! Давайте порадуемся за него», — предложил «Политике Сегодня» гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин.

Впрочем, как добавил Данилин, на Апеннинский полуостров Навальный улетел вместо дружественного митинга не только отдохнуть. Отпуск за границей блогеру теперь приносит больше «хайпа», чем речи со сцены на согласованном митинге и даже больше, чем привычные задержания в начале несанкционированных акций.

«Зачем ему [Навальному] посещать митинг в поддержку Голунова, на который явилось всего 1 800 человек? Он и так не в повестке. Нет хайпа. Навального в прошлый раз арестовали, никто даже слова хорошего не сказал о нем», — полагает Данилин.

Последний раз задержали, но в тот же день отпустили Навального, тоже на акции протеста в «защиту Голунова», но несанкционированной. С тем, что аресты блогеру приносят больше пользы, согласен и депутат Виталий Милонов:

«Все должно иметь какую-то монетизацию. Если бы можно было красиво попасть под замес, красиво упасть, как футболист к примеру, который корчится от боли, чтобы его команде дали пенальти. Вот Навальный такой же. Здесь же [на санкционированном митинге] никак нельзя было изобразить расправу над либеральным блогером, поэтому нет ничего глупее, чем ходить на марши по несуществующему факту, к тому же чтобы на тебя смотрели москвичи, как на психованного человека».

Воскресный митинг в «защиту Голунова» в беседе с «Политикой Сегодня» Милонов назвал неактуальным. Не актуален он не только для самого Голунова, который давно на свободе, но и Навального.

«Быть во главе маленького события ему [Навальному] не захотелось, лучше поесть свежих морепродуктов и попробовать свежего итальянского лобстера. Это паноптикум. Вся история с Голуновым продлилась дольше, чем история с митингами в его поддержкупосле освобождения журналиста. Люди, которыестараются проводить подобные акции, напоминают шизофреников: нет предмета для беспокойства, а они все ходят, ходят и ходят», — заметил депутат.

Милонов не исключает, что в Италию Навальный так спешно отправился не только тратить деньги, но и зарабатывать. Тема Голунова, митинг для которой согласовывали пронавальнинские активисты, быстро сошла на нет. Теперь в тренде — Грузия.