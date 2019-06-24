Козак встретится с членами правительства Молдавии

Специальный представитель российского президента в Молдавии Дмитрий Козак прибыл в республику с рабочим визитом, рассказал его представитель Илья Джус 24 июня.

«Запланированы его встречи с президентом Игорем Додоном, председателем парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаной, премьер-министром Майей Санду», — добавил он.

Напомним, что в стране сменилось правительство. 8 июня пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM объединились в коалицию. Парламент единогласно выбрал сопредседателя блока ACUM Майю Санду на пост премьера. Чиновница дала присягу и сформировала новое правительство.

Однако против этого выступила Демократическая партия, которая обратилась в Конституционный суд. Орган признал незаконными президентские указы о назначении премьера и обновлении Кабинета министров.

На следующий день КС назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио главы Молдавии, чтобы тот распустил парламент и назначил досрочные выборы. Додон назвал ситуацию отчаянным шагом для узурпации власти.

14 июня Демпартия заявила, что правительство во главе с Филипом добровольно покидает пост, днем позже суд отменил собственные решения о незаконности указов о назначении и обновлении.