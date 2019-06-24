Голикова опровергла сокращение бюджетных мест в российских вузах

Зампред правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на пресс-коференции в Москве отметила, что в СМИ появилась неверная информация о сокращении бюджетных мест в вузах.

«В СМИ появилась неудачная информация касательно цифр приема, они верные, но относительно другой возрастной категории: людей от 15 до 20 лет, а норматив в законодательстве составляет от 17 до 20 лет», — заявила Голикова

Вице-премьер добавила, что образовательные стандарты никто менять не собирается, а любые изменения будут происходить в зависимости от демографического прогноза.

«В докладе действительно есть график, но к нему есть пояснение, к какой возрастной категории он относится», — ответила Голикова.

Ранее в СМИ появилась информация о сокращении бюджетных мест в вузах со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Согласно приведенной информации, к 2024 году число бюджетных мест сократится на 17% по сравнению с нынешним годом. Сейчас количество мест в вузах за счет федеральных ассигнований составляет 518,4 тысяч.