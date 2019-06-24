Петербургский рэпер написал трек про употребляющего Резника

Петербургский рэпер K1LLReaL написал трек, посвященный скандалу вокруг депутата Максима Резника. Клип на песню с нарезкой видео, на которых парламентер употребляет траву, молодой человек выложил 24 июня на YouTube.

После нескольких эпизодов с участием Резника общественность начала возмущаться, что депутат все еще остается на свободе. Равнодушными не смогла остаться даже свободолюбивая молодежь.

«Пока мои знакомые сидят в тюрьме за пару грамм гашиша, депутаты курят траву и остаются безнаказанными! Почему одним позволено все, а другим — ничего? Где справедливость?», — негодует рэп-исполнитель.

Петербургский рэпер упрекает депутата, что тот курит траву за деньги налогоплательщиков. Он также отмечает, что многих россиян могли бы посадить за такой поступок, однако Резник все еще свободен.

«Мистер депутат, сдать бы вам мандат. Совесть имейте! Люди За это сидят! Гниют на зонах за косяк, а ты танцуешь на костях, хотя мелькаешь в новостях, как лютый нарик при властях», — напоминает рэпер.

Он также упрекает Резника за отказ проходить тест на наркотики. Рэпер заверяет, что не собирается об этом молчать.

«Пока кто-то уезжает в клетку, Резник лечит пятку!», — отмечает он.

Ранее Резник был замешан в нескольких скандалах. Сначала «Невские новости» опубликовали видеозапись, на которой депутат, вероятно, курит «косяк» и расследование, в котором сказано, что он вымогал деньги у петербургских застройщиков. Позже сообщалось, что он избил супругу.