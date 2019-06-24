США могут отстранить от ВТО, а хорошо бы и от НАТО

США уже не первый месяц блокируют работу ВТО. Причина проста – их политика введения пошлин против почти половины стран мира идет в разрез с нормами этой международной организации. И это не могло не вызвать с их стороны введение превентивных мер защиты от исков «партнеров».

Нет арбитров - нет проблем. Именно так подумали в США. И чтобы никто не смог остановить их в стремлении навязать всему миру свои новые правила торговли, в Вашингтоне пошли на хитрость. Нет, они, конечно, не против правил ВТО. И они даже будут поддерживать те из них, которые действуют в их интересах. Но одновременно с этим, американцы делают все, чтобы именно против них контролирующие органы организации ничего не могли предпринять.

А судьи где?

Итак, что придумали в Госдепе. В Аппеляционном органе ВТО, в котором рассматриваются все жалобы стран-участниц, есть семь арбитров. И каждый год некоторые из них должны переизбираться. Уже несколько лет Вашингтон просто игнорирует эту проблему и блокируют назначение новых арбитров. А потому сегодня вместо семи в организации действующими остаются всего трое «судей»,имеющих право рассматривать торговые споры.

И это тот самый минимальный кворум, который вообще имеет право рассматривать любые тяжбы. То есть сегодня все споры между членами ВТО рассматривает одна и та же коллегия участников и выпадение хотя бы одного из них, приведет к блокированию работы единственного предусмотренного для разрешения противоречий органа.

А между тем, у двоих из трех арбитров сроки полномочий оканчиваются уже в этом году. И если на сегодня рассмотрение дел просто тормозится, то уже в начале 2020 года они могут быть полностью остановлены.

И все это происходит на фоне все более усиливающегося американского экономического прессинга. Уже буквально каждый месяц то одна, то другая страна член ВТО испытывает давление американских санкций, стандартное объяснение которых мерами национальной безопасности вызывают у всех только горькую улыбку.

ВТО без США

Ситуация тупиковая. Если ничего не предпринимать, что уже скоро можно будет говорить о смерти ВТО. Но страны-участники (кроме США) не желают этого и ищут выход. Комиссар Евросоюза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем сегодня обсуждает с другими странами идею создания нового арбитражного суда вне Всемирной торговой организации. Идея пока половинчатая – вернуть полномочия «судей» торговых споров, бывшим арбитрам ВТО. По сути, это обозначает создание параллельной структуры, где роль самоустранившихся США сводится к нулю.

И если эта практика будет признана успешной, то уже очень скоро состав арбитров будет восстановлен, правда, назначаться они будут без воли и участия Вашингтона и формально вне рамок ВТО.

А это уже очень интересная новая схема мирового сотрудничества. Не совсем новая, но логичная. Чем дальше, тем все чаще получается, что международные организации «без участия США» становятся эффективными и гораздо более рабочими чем те, которые находятся под американским контролем. Пример ШОС очень нагляден. Сегодня страны Шанхайской организации сотрудничества включают в себя половину мирового населения и их саммиты стали не менее значимыми, чем саммиты, например, «Большой двадцатки». И самое главное, именно на них решаются проблемы сотрудничества, позволяющие миру двигаться вперед.

А что если подумать и принять подобную логику и в других сферах международного сотрудничества? Например, обороне.

А если и НАТО будет без США?

То, что европейские страны НАТО недовольны США и эта нелюбовь взаимна уже давно ни для кого не секрет. В военную угрозу России в Европе уже давно никто не верит, а русофобия в этих странах используется только для политической мобилизации населения.

Но зачем нужно ради этой мишуры тратить добавочно сотни миллиардов долларов ежегодно. А ведь именно на этом настаивают американцы и именно этого очень не хочется делать европейским «партнерам» США по НАТО. А отсюда и идея создания чисто европейского оборонного союза. Разность целей порождает и разные поиски путей их достижения.

Собственно, именно разность целей США и остального мира в торговле сегодня приводит к уничтожению ВТО и зарождению организации, которая может уже очень скоро прийти ей на смену. Но места американцам в ней уже не будет. По крайней мере блокировать ее работу они уже точно не смогут. А дальше путей у Вашингтона будет ровно два. Либо принимать новые правила и учиться жить по ним, либо уходить в самоизоляцию. Только, по-моему, сегодня это уже больше может навредить именно самим США, а не остальному миру. А значит, просто решения для них не предвидится.

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