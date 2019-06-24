Эксперт считает, что Матвиенко и Беглов составят неплохой политический тандем

Директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что предложение врио губернатора Петербурга Александра Беглова консолидировать усилия, направленные на развитие города, с Валентиной Матвиенко стратегически верно.

Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Беглов предложил вице-спикеру Совфеда продолжить представлять город в верхней палате парламента. Матвиенко согласилась, при этом отметив, что программа, которую разработал градоначальник, — «логичная, правильная, реализуемая, но очень амбициозная».

По словам аналитика, пока не ясно, останется ли Матвиенко в Совфеде, однако Беглов заранее резервирует Петербургу поддержку федерального центра для реализации своей программы.

«Валентина Ивановна – серьезнейший лоббист, она оказывает мощное влияние при принятии решений на федеральном уровне. Здесь играет роль не только должность, но и опыт экс-губернатора», — говорит Солонников.

Сейчас перед правительством Беглова стоит задача повысить доходную часть бюджета, создать условия для повышения качества жизни петербуржцев. В город могут перебраться офисы крупнейших федеральных компаний, кроме того, идет работа по привлечению государственных и частных инвестиций. Для этих целей городу необходима поддержка на федеральном уровне, считает эксперт.