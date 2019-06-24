Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Козак встретится с членами правительства Молдавии

Козак встретится с членами правительства Молдавии

 Почему Навальный променял митинг «за Голунова» на хруст чиабатты

Почему Навальный променял митинг «за Голунова» на хруст чиабатты
Зеленский отправил в отставку еще трех губернаторов

Зеленский отправил в отставку еще трех губернаторов

Зеленский уволил главу СБУ по Крыму

Зеленский уволил главу СБУ по Крыму
США готовы отменить санкции против Ирана, если тот согласится на всеобъемлющую сделку

США готовы отменить санкции против Ирана, если тот согласится на всеобъемлющую сделку

 США могут отстранить от ВТО, а хорошо бы и от НАТО

США могут отстранить от ВТО, а хорошо бы и от НАТО
Козак встретится с членами правительства Молдавии

Козак встретится с членами правительства Молдавии

 Почему Навальный променял митинг «за Голунова» на хруст чиабатты

Почему Навальный променял митинг «за Голунова» на хруст чиабатты
Зеленский отправил в отставку еще трех губернаторов

Зеленский отправил в отставку еще трех губернаторов

Зеленский уволил главу СБУ по Крыму

Зеленский уволил главу СБУ по Крыму
США готовы отменить санкции против Ирана, если тот согласится на всеобъемлющую сделку

США готовы отменить санкции против Ирана, если тот согласится на всеобъемлющую сделку

 США могут отстранить от ВТО, а хорошо бы и от НАТО

США могут отстранить от ВТО, а хорошо бы и от НАТО
15:42   24 Июня 2019
Россия

Эксперт считает, что Матвиенко и Беглов составят неплохой политический тандем

Эксперт считает, что Матвиенко и Беглов составят неплохой политический тандем

Директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что предложение врио губернатора Петербурга Александра Беглова консолидировать усилия, направленные на развитие города, с Валентиной Матвиенко стратегически верно. 

Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Беглов предложил вице-спикеру Совфеда продолжить представлять город в верхней палате парламента. Матвиенко согласилась, при этом отметив, что программа, которую разработал градоначальник, — «логичная, правильная, реализуемая, но очень амбициозная». 

По словам аналитика, пока не ясно, останется ли Матвиенко в Совфеде, однако Беглов заранее резервирует Петербургу поддержку федерального центра для реализации своей программы.

«Валентина Ивановна – серьезнейший лоббист, она оказывает мощное влияние при принятии решений на федеральном уровне. Здесь играет роль не только должность, но и опыт экс-губернатора», — говорит Солонников.

Сейчас перед правительством Беглова стоит задача повысить доходную часть бюджета, создать условия для повышения качества жизни петербуржцев. В город могут перебраться офисы крупнейших федеральных компаний, кроме того, идет работа по привлечению государственных и частных инвестиций. Для этих целей городу необходима поддержка на федеральном уровне, считает эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#матвиенко #петербург #политика #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...