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США готовы отменить санкции против Ирана, если тот согласится на всеобъемлющую сделку

США готовы отменить санкции против Ирана, если тот согласится на всеобъемлющую сделку

 США могут отстранить от ВТО, а хорошо бы и от НАТО

США могут отстранить от ВТО, а хорошо бы и от НАТО
15:30   24 Июня 2019
Весь мир

США готовы отменить санкции против Ирана, если тот согласится на всеобъемлющую сделку

США готовы отменить санкции против Ирана, если тот согласится на всеобъемлющую сделку

Соединенные Штаты готовы освободить Иран от санкций и восстанавливать с ним связи, если он согласится на действительно всеобъемлющую сделку, которая охватит не только ядерный аспект, но и ракетную программу.

Такое заявление на брифинге сделал спецпредставитель США Брайан Хук в понедельник, 24 июня. 

«Если бы мы смогли достичь всеобъемлющего соглашения, США были бы готовы снять санкции, восстановить дипломатические связи, которые были разорваны, но для начала должна быть сделка», — заявил дипломат.

По его словам, Вашингтон желает достичь с Тегераном «действительно всеобъемлющей сделки», которая охватывала бы ядерную и ракетные программы Ирана.

Напомним, 16 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты по противодействию Ирану, в том числе и военный

В середине мая США направили к берегам Ирана группу авианосцев и бомбардировщиков  — иранское руководство пригрозило нанести ответный «удар в голову», но вести переговоры с Вашингтоном Тегеран не собирается.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #иран

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