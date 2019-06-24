США готовы отменить санкции против Ирана, если тот согласится на всеобъемлющую сделку

Соединенные Штаты готовы освободить Иран от санкций и восстанавливать с ним связи, если он согласится на действительно всеобъемлющую сделку, которая охватит не только ядерный аспект, но и ракетную программу.

Такое заявление на брифинге сделал спецпредставитель США Брайан Хук в понедельник, 24 июня.

«Если бы мы смогли достичь всеобъемлющего соглашения, США были бы готовы снять санкции, восстановить дипломатические связи, которые были разорваны, но для начала должна быть сделка», — заявил дипломат.

По его словам, Вашингтон желает достичь с Тегераном «действительно всеобъемлющей сделки», которая охватывала бы ядерную и ракетные программы Ирана.

Напомним, 16 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты по противодействию Ирану, в том числе и военный.

В середине мая США направили к берегам Ирана группу авианосцев и бомбардировщиков — иранское руководство пригрозило нанести ответный «удар в голову», но вести переговоры с Вашингтоном Тегеран не собирается.