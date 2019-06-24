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15:19   24 Июня 2019
Россия

Путин создал в Катаре аппарат военного атташе при посольстве РФ

Путин создал в Катаре аппарат военного атташе при посольстве РФ

Президент РФ Владимир Путин указом учредил аппарат военного атташе при российском посольстве в Катаре.

«В целях обеспечения международной деятельности Министерства обороны РФ постанавливаю   … учредить аппарат военного атташе при посольстве РФ в Государстве Катар в следующем составе: а) военный (он же военно-воздушный и военно-морской) атташе; б) помощник военного атташе», — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Глава государства поручил российскому МИД обменяться с Катаром нотами о взаимном учреждении аппаратов военных атташе. Финансовые расходы предусматриваются в федеральном бюджете Миноборны РФ. 

В начале июня катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани возглавил делегацию эмирата на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, ранее в марте сообщалось, что Катар заинтересовали поставки сельскохозяйственной продукции из России. Тогда же посол РФ в Катаре заявил, что страна может купить российские системы ЗРК С-400, но конкретных договоренностей на эту тему не было. 

Путин создал в Катаре аппарат военного атташе при посольстве РФ

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Автор: Тимофей Булочкин
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