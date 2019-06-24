ФСБ выявила свыше 50 боевиков ИГ* на юге России за последний год

Более полусотни членов международной террористической организации «Исламское государство»* выявили в Южном федеральном округе, сообщил глава управления Федеральной службы безопасности России по Ростовской области и председатель совета начальников органов безопасности в ЮФО Олег Южаков 24 июня.

Он выступил на заседании совета при полномочном представителе России в федеральном округе, которое прошло в Ростове-на-Дону. Отмечается, что данные представлены за период с середины прошлого года. Глава регионального управления указал, что террористические группировки, целью которых является совершение резонансных терактов, остаются большой угрозой для безопасности.

«За последний год органами безопасности на территории округа выявлено более 50 участников международной террористической организации «Исламское государство»* — установлены 57 членов и пособников ИГИЛ», — сообщил Южаков.

Девять боевиков вернулись в Россию, против них завели уголовные дела, добавил председатель.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.