Зеленский отправил в отставку еще трех губернаторов

Украинский президент Владимир Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областных госадминистраций. Соответствующие указы главы государства появились в понедельник, 24 июня, на его официальном сайте.

Так, Зеленский отправил в отставку Игоря Гундича с поста главы Житомирской области, Алексея Муляренко с должности главы Ровенской обстали и Александра Вельбивца с поста губернатора Черкасской области.

Украинский лидер также назначил врио, которыми стали заместители губернаторов. Временно исполнять обязанности главы Житомирской области будет Ярослав Лашгута, Ровенской области — Игорь Тимошенко, Черкасской — Тарас Высоцкий.

Ранее Зеленский уволил начальника главного управления Службы безопасности (СБ) в Крыму Александра Шмитько.