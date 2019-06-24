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14:44   24 Июня 2019
Россия

Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2020 года

Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2020 года

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает действие продовольственного эмбарго до 31 декабря 2020 года, то есть на год. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации 24 июня.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента … «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — указано в документе.

Напомним, что продовольственное эмбарго ввели в ответ на антироссийские санкции. Первый указ был подписан 6 августа 2014 года. С учетом продлений, мера работает уже почти пять лет.

Согласно постановлению правительства, в Россию нельзя ввозить сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие из Австрии, Албании, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Норвегии, США, Черногории, Украины и стран Европейского союза. Помимо этого, Кабинет министров утвердил определенный перечень продукции, на которую введены ограничения.

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Автор: Анна Манц
#путин #эмбарго #указ #продукты

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