Трамп размыл антироссийскую линию США

Политика США при Дональде Трампе создает возможности для России, заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Его слова 24 июня передает ФБА «Экономика сегодня».

Во время его президентства Америка не нагнетает ситуацию в Украине и в Средней Азии, удалось достичь договоренностей по молдавскому вопросу. Ситуацию в Грузии эксперт объяснил особенностями местной политики.

«Также при Трампе меняются отношения Соединенных Штатов и европейских элит, что связано с внутренними процессами на старом континенте, где рейтинги традиционных политических сил продолжают претерпевать самые драматические изменения», - отметил Брутер.

Политика Трампа привела к изменениям в руководящих органах ЕС и сопротивлению внутри основных стран, это позволяет России лавировать на этих противоречиях и идти к своим целям. Трамп не воспринимает Россию как единственного геополитического противника, он старается выправить внешний баланс американской торговли, тем самым ухудшая отношения с ЕС и Китаем. Миллиардер вывел страну из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве и СВПД, что спровоцировало прямой конфликт между Вашингтоном и Тегераном.

Действия Трампа так или иначе размыли антироссийскую линию США. Он и сам заявляет, что ищет пути для налаживания отношений, пусть пока и не имеет возможностей.

Политолог уверен, что правление Трампа намного благоприятней для российской стороны, чем могло бы быть президентство его соперницы на выборах — Хиллари Клинтон. Он подчеркнул: если бы США возглавила Клинтон, то российско-американские отношения не получили бы шанса на развитие.

«Что касается возможных отношений России и США при президенте Клинтон, то давление американцев было бы еще сильнее. Кроме того, оно было бы планомерным, а не спорадическим в угоду внутриполитической конъюнктуре, как сегодня при Трампе», — констатирует Брутер.

Несмотря на внешнюю благожелательность Трампа отношения РФ и США развиваются тяжело. Однако избрание Трампа вместо Клинтон открыло светлые перспективы: отношения между странами начинают приобретать деловой характер, а не идеологический.

Политолог также отмечает, что Трампа не интересуют «пятые колонны», поэтому поддержка либеральных организаций внутри РФ при нем сильно снизилась.

Ранее Депутат Госдумы Юрий Швыткин также заявил, что если бы президентом США стала Клинтон, ее политика в отношении РФ носила бы деструктивный и агрессивный характер. Русофобия Клинтон могла бы привести к очень серьезным и негативным последствиям. Демократка могла полностью уничтожить любую надежду на восстановление партнерства. Расширение НАТО, разжигание конфликтов на Донбассе, нескончаемые удары по российской экономике — это лишь малый список разрушительных последствий пребывания Клинтон во главе Штатов. Кроме того, она бы активно насаждала теорию о «превосходстве» США в мире.