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15:01   24 Июня 2019
Россия

Одноклассники рассказали об убитой в Нью-Йорке россиянке

Одноклассники рассказали об убитой в Нью-Йорке россиянке

Одноклассница убитой в Нью-Йорке россиянки Аллы Аушевой Тамара Жалий рассказала в интервью «360», какой была Алла. По ее словам, в школе она хорошо училась, а о переезде в Америку не говорила. 

Алла Аушева и два ее малолетних сына были убиты на прошлой неделе. Под подозрение попал сожитель женщины. Полиция уже арестовала мужчину, он дает показания.

Алла училась в петербургской школе №263. По словам Жалий, училась хорошо, была старостой класса.

Одноклассники рассказали об убитой в Нью-Йорке россиянке

По словам другого одноклассника Аушевой, Александра Никулина, он бывал у нее дома в США. 

«Там хорошо — уютный дом, она была всем довольна, замечательные дети у нее родились впоследствии. Я был знаком с ее мужем… Хорошая семья, ей все нравилось, каких-то жалоб не было», — поделился он.

37-летнюю Аушеву и двух ее сыновей двух и трех лет нашли мертвыми 22 июня в одном из домов в Нью-Йорке. Россиянке были нанесены тяжелые травмы головы и лица. В убийстве подозревают сожителя женщины — 36-летнего Шейна Уокера.

Алла уехала в США в 2011 году вместе с мужем, который получил грин-карту. После переезда пара рассталась, а Аушева позже получила американское гражданство.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #убийство #россияне #криминал

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