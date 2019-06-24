Зеленский уволил главу СБУ по Крыму

Украинский президент Владимир Зеленский уволил Александра Шмитько с поста начальника главного управления Службы безопасности (СБ) в Крыму. Указ главы государства появился в понедельник, 24 июня, на официальном сайте.

«Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника главного управления СБУ в Автономной Республике Крым», — отмечается в тексте указа.

Шмитько занимал пост с июня 2018 года.

Ранее МИД Японии опроверг информацию о визите Зеленского в Осаку на саммит G20.