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14:40   24 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский уволил главу СБУ по Крыму

Зеленский уволил главу СБУ по Крыму

Украинский президент Владимир Зеленский уволил Александра Шмитько с поста начальника главного управления Службы безопасности (СБ) в Крыму. Указ главы государства появился в понедельник, 24 июня, на официальном сайте.

«Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника главного управления СБУ в Автономной Республике Крым», — отмечается в тексте указа.

Шмитько занимал пост с июня 2018 года.

Ранее МИД Японии опроверг информацию о визите Зеленского в Осаку на саммит G20.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #мид #зеленский

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