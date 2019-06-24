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14:34   24 Июня 2019
Россия

Правки к статье УК о преступном сообществе внесли в ГД после Прямой линии с Путиным

Правки к статье УК о преступном сообществе внесли в ГД после Прямой линии с Путиным

Государственная дума получила законопроект, который призван скорректировать уголовную статью «Организация преступного сообщества», согласно базе данных палаты парламента 24 июня.

Документ предлагает запретить давать дополнительную квалификацию действиям лиц, которых обвиняют или подозревают в преступления экономической или предпринимательской направленности. Инициатором выступил член думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов.

Правки к статье УК о преступном сообществе внесли в ГД после Прямой линии с Путиным

Стоит отметить, что на данную проблему указывал президент Владимир Путин на Прямой линии 20 июня.

«Юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где кто-то нарушал закон»,  — сказал он тогда и поручил Госдуме подумать над этим.

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Автор: Анна Манц
#госдума #законопроект #правки #преступноесообщество

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