Правки к статье УК о преступном сообществе внесли в ГД после Прямой линии с Путиным

Государственная дума получила законопроект, который призван скорректировать уголовную статью «Организация преступного сообщества», согласно базе данных палаты парламента 24 июня.

Документ предлагает запретить давать дополнительную квалификацию действиям лиц, которых обвиняют или подозревают в преступления экономической или предпринимательской направленности. Инициатором выступил член думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов.

Стоит отметить, что на данную проблему указывал президент Владимир Путин на Прямой линии 20 июня.