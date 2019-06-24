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14:19   24 Июня 2019
Россия

Американские ракеты на суше вблизи границ РФ обострят ситуацию до предела

Американские ракеты на суше вблизи границ РФ обострят ситуацию до предела

Развертывание ракет США рядом с российскими границами может вызвать обострение ситуации. Не исключена вероятность кризиса, который похож на Карибский.

Об этом 24 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который выступал в Совете Федерации. 

«Если же дело дойдет до реального развертывания на суше такого рода систем, тогда ситуация не просто осложнится, она обострится до предела. Мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса близкого не просто к кризису 1980-х годов, а близкого к Карибскому», — сказал он.

Под Карибским кризисом понимают произошедшее обострение международной обстановки в 1962 году, которое было вызвано угрозой войны между СССР и США. Поводом для этого стало размещение ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #общество #весь мир #ссср #карибский кризис

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