Американские ракеты на суше вблизи границ РФ обострят ситуацию до предела

Развертывание ракет США рядом с российскими границами может вызвать обострение ситуации. Не исключена вероятность кризиса, который похож на Карибский.

Об этом 24 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который выступал в Совете Федерации.

«Если же дело дойдет до реального развертывания на суше такого рода систем, тогда ситуация не просто осложнится, она обострится до предела. Мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса близкого не просто к кризису 1980-х годов, а близкого к Карибскому», — сказал он.

Под Карибским кризисом понимают произошедшее обострение международной обстановки в 1962 году, которое было вызвано угрозой войны между СССР и США. Поводом для этого стало размещение ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции.