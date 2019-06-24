Рябков отметил, что КНР не готова к переговорам по вооружениям

Китай не готов вести переговоры по вооружениям, Москва не видит признаков этого, заявил заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков 24 июня. Он выступил на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

По его мнению, позиция Китая была четко обозначена в публичных заявлениях официального представителя внешнеполитического ведомства страны.

«Мы не видим, пока по крайней мере, никаких признаков, того, что Китайская народная республика готова рассмотреть возможность присоединения не то что к договору по РСМД [ракетам средней и меньшей дальности], но вообще вступить в переговоры по тем или иным аспектам, связанным с контролем над ядерными вооружениями и их сокращением», — отметил он.

20 октября прошлого года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России. 2 февраля он указал на желание создать новый и улучшенный документ, в котором будут участвовать не только Россия и США.