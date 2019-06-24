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14:31   24 Июня 2019
Россия

Генпрокуратура заподозрила Яшина в платной дружбе с полицией и крышевании борделей

Генпрокуратура заподозрила Яшина в платной дружбе с полицией и крышевании борделей

Проверку в отношении председателя совета депутатов столичного муниципального округа «Красносельский» Ильи Яшина проводит Генеральная прокуратура России после сообщений в СМИ о коррупционных связях с полицейскими.

Сообщения о том, что Яшин пользуется покровительством участкового уполномоченного полиции ОУУП лейтенанта Рушана Умярова, старшего сержанта Артура Джаппарова и майора Владимира Волченко появились в одном из популярных Telegram-каналов, сообщает портал Nation News.

Генпрокуратура заподозрила Яшина в платной дружбе с полицией и крышевании борделей

Сообщалось, что полицейские за 200 тысяч рублей предупреждают муниципального депутата о «чужих» волонтерах и агитаторах в 45-м округе Москвы, от которого избирается Яшин. Издание со ссылкой на источник в Telegram сообщает, что майор Владимир Волченко владеет несколькими борделями в округе Яшина, а незаконную деятельность полицейского прикрывает депутат, используя служебные полномочия.

«Запрос СМИ о проверке в отношении Яшина, а также полицейских Умярова, Джаппарова и Волченко, был направлен в СК и получен комитетом. Он находится в обработке. Аналогичный запрос получили и сотрудники Генпрокуратуры России. Запросу был присвоен номер. Документ отправлен на дальнейшее рассмотрение», — пишут Nation News. 

Напомним, в марте стало известно, что Яшин незаконно выпускает газеты с самопиаром на бюджетные деньги. 

Генпрокуратура заподозрила Яшина в платной дружбе с полицией и крышевании борделей

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Автор: Тимофей Булочкин
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