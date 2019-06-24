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13:57   24 Июня 2019
Россия

Беглов посетил креативное пространство #МОРЕРЯДОМ

Беглов посетил креативное пространство #МОРЕРЯДОМ

Врио главы Петербурга Александр Беглов посетил пространство «#МОРЕРЯДОМ», созданное по идее победителя проекта «Твой бюджет — 2017» на базе библиотеки, сообщают 24 июня «Невские новости». 

Новое креативное пространство «#МОРЕРЯДОМ» расположено в библиотеке «На Морской» в Василеостровском районе. Идея создания кластера принадлежит местному жителю Серапину, который стал победителем проекта «Твой бюджет — 2017» и получил госфинансирование проекта. 

Беглов поговорил с посетителями и сотрудниками творческого пространства. Они, в свою очередь, рассказали, чем занимаются и поделились планами и мечтами. В конце все сфотографировались на память. 

Беглов посетил креативное пространство #МОРЕРЯДОМ

Библиотека «На Морской» после реализации проекта преобразилась. Теперь она располагает новым интерактивным оборудованием и мебелью. В помещении появилась возможность проводить мероприятия широкого профиля. Например, устраивать выставки школьников, местных художников, а также встречаться с известными путешественниками и собираться для просмотра кино. 

«Твой бюджет» — это проект для петербуржцев, который дает возможность напрямую участвовать в распределении городского бюджета.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #беглов #креативное пространство #твой бюджет

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