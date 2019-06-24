Рассмотрение иска о запрете BlaBlaCar в РФ стартует 1 августа
Иск астраханской транспортной компании «Транс Лайн» о запрете сервиса BlaBlaCar на территории России поступил в Арбитражный суд Москвы 24 июня, следует из картотеки органа.
1 августа должны состояться предварительные слушания.
В ноябре прошлого года с аналогичным требованием выступала межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков». Иск тогда направили в Таганский суд. Среди претензий истца значилось, что сервис помогает нелегальным перевозчикам, которые таким образом обходят налоги и не тратят деньги на безопасность пассажиров.
Суд тогда решил, что данное дело ему неподсудно, а в BlaBlaCar отметили, что заявители не совсем верно понимают специфику работы сервиса.
BlaBlaCar основали в 2006 году во Франции, спустя восемь лет сервис добрался до России. В январе компания решила расширить услуги и вышла на автобусный рынок. Для этого была запущена новая платформа — BlaBlaCar Pro.