Песков заявил о чрезвычайном насыщенном графике Путина на G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжают работать над графиком контактов российского лидера Владимира Путина на саммите G20. Визит президента в Осаку будет чрезвычайно насыщенным, отметил он.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, готовится ли на «двадцатке» встреча Путина и Трампа, сообщает ФАН.

«Мы продолжаем работать над графиком контактов президента, пока большего добавить нечего», — заявил представитель Кремля.

По его словам, 28-29 июня будут чрезвычайно насыщенны различными встречами. Песков отметил, что при обратном перелете из Осаки в Москву у Путина возможна остановка. Он пообещал проинформировать об этом журналистов позднее.