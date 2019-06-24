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13:35   24 Июня 2019
Россия

Песков заявил о чрезвычайном насыщенном графике Путина на G20

Песков заявил о чрезвычайном насыщенном графике Путина на G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжают работать над графиком контактов российского лидера Владимира Путина на саммите G20. Визит президента в Осаку будет чрезвычайно насыщенным, отметил он.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, готовится ли на «двадцатке» встреча Путина и Трампа, сообщает ФАН.

«Мы продолжаем работать над графиком контактов президента, пока большего добавить нечего», — заявил представитель Кремля.

По его словам, 28-29 июня будут чрезвычайно насыщенны различными встречами. Песков отметил, что при обратном перелете из Осаки в Москву у Путина возможна остановка. Он пообещал проинформировать об этом журналистов позднее.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #песков #g20

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