ПАСЕ проголосовала против обсуждения темы о взносах России в СЕ

Участники летней сессии ПАСЕ проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в СЕ. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости.

По словам главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, приглашение на июньскую сессию российской делегации носит «исключительный характер».

Ранее ряд состоящих в Евросоюзе стран выступили за возвращение РФ в ассамблею, чтобы она могла участвовать в июньской сессии. Совет Федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в ПАСЕ во главе с первым замглавой международного комитета верхней палаты парламента, экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Российскую делегацию в ПАСЕ в 2014 году лишили права участвовать в голосованиях. Из-за санкций представители российской делегации также не могут состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях. Эти ограничение были введены после присоеденения Крыма к РФ.

В ответ РФ отказалась участвовать в сессиях ассамблеи. Два года назад Москва приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.