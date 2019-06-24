 Песков объяснил, как принимаются решения по вводу ограничений против других стран

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, где находится грань, переступив через которую иностранные страны начинают получать ограничения от России. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» с брифинга 24 июня.

Он отметил, что «грань очень простая».

«Ситуация в тех странах, где российских депутатов, находящихся в здании парламента в рамках международного мероприятия, атакует толпа экстремистов с весьма однозначными, скажем так, лозунгами, которые не терпят двойного прочтения, — вот к этим странам особое отношение», — привел он в пример ситуацию в Грузии.

Подобные инциденты становятся поводом, чтобы задуматься.

«Тут все очень просто», — резюмировал он.

Протесты в Тбилиси стартовали в четверг, 20 июня. Участники акций выступают против того, что российские делегаты участвуют в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К митингующим присоединилась оппозиция, они штурмуют здание парламента и требуют отставки правительства. Из-за беспорядков пострадало свыше 230 человек, более 100 людей госпитализировали.

Стоит отметить, что многое указывает на очередное вмешательство США во внутренние дела суверенного государства. На протестах можно увидеть флаги Штатов, а американские СМИ добавляют масла в огонь громкими заголовками и недостоверными фактами.

В российском министерстве обороны возмущены акциями радикалов, которые сорвали работу генеральной ассамблеи. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что грузинские власти не следуют нормам проведения международных мероприятий, так как их бездействие сорвало сессию МАП.