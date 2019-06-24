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Украинский спецназ прошёл сертификацию НАТО

Украинский спецназ прошёл сертификацию НАТО

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13:32   24 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Украинский спецназ прошёл сертификацию НАТО

Украинский спецназ прошёл сертификацию НАТО

Украинские военные прошли сертификацию в качестве подразделения Сил быстрого реагирования НАТО и могут привлекаться к проведению операций во всех частях мира.

«Впервые в истории подразделение из страны не НАТО прошло сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в силы быстрого реагирования НАТО», — сообщается на сайте Украинского милитаристского портала.

Украинский спецназ прошёл сертификацию НАТО

В силы быстрого реагирования НАТО включены сухопутные, воздушные войска, войска специального назначения а также морские силы. При необходимости они должны быть готовы в течение пяти дней к проведению эвакуации или операций в кризисных ситуациях, а при серьезном конфликте до 30 дней должны сдерживать вражескую атаку до прихода основных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз и НАТО повышают напряженность в Черном море — альянс проводит учения с участием военных кораблей, несмотря на обещание не расширять свое присутствие на восток. До этого главы МИД ЕС выразили обеспокоенность безопасностью в черноморском регионе и подтвердили, что не признают Крым российским.

Украинский спецназ прошёл сертификацию НАТО

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Автор: Тимофей Булочкин
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