Украинский спецназ прошёл сертификацию НАТО

Украинские военные прошли сертификацию в качестве подразделения Сил быстрого реагирования НАТО и могут привлекаться к проведению операций во всех частях мира.

«Впервые в истории подразделение из страны не НАТО прошло сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в силы быстрого реагирования НАТО», — сообщается на сайте Украинского милитаристского портала.

В силы быстрого реагирования НАТО включены сухопутные, воздушные войска, войска специального назначения а также морские силы. При необходимости они должны быть готовы в течение пяти дней к проведению эвакуации или операций в кризисных ситуациях, а при серьезном конфликте до 30 дней должны сдерживать вражескую атаку до прихода основных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз и НАТО повышают напряженность в Черном море — альянс проводит учения с участием военных кораблей, несмотря на обещание не расширять свое присутствие на восток. До этого главы МИД ЕС выразили обеспокоенность безопасностью в черноморском регионе и подтвердили, что не признают Крым российским.