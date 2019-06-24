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13:17   24 Июня 2019
Политика

Песков назвал прекращение авиасообщения с Грузией вынужденной временной мерой

Песков назвал прекращение авиасообщения с Грузией вынужденной временной мерой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Россия не станет уподобляться странам, использующим для давления незаконные санкции. В случае Грузии — это вынужденные временные ограничения, отметил он. Об этом сообщает ФАН. 

«Россия никоим образом не собирается уподобляться в навязывании своей позиции, используя действительно санкции. В данном случае речь идет не о санкциях, а об ограничениях на полеты, о временных ограничениях», — отметил Песков.

По его словам, меры являются вынужденными, поскольку российский лидер Дмитрий Песков должен думать о безопасности россиян. Существование прямой угрозы для россиян — это основание для введения этих временных ограничений, подчеркнул Песков.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы штурмовали здание парламента, где находились российские представители. Силы спецназа разогнали митинг, но 21 июня протесты продолжились. В беспорядках пострадали 240 человек, около 300 человек задержали.

Песков назвал прекращение авиасообщения с Грузией вынужденной временной мерой

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временной приостановке пассажирского авиасообщения с Грузией, который вступает в силу 8 июля.

Некоторые факты указывают на очередное вмешательство США во внутренние дела суверенного государства. На протестах можно увидеть американские флаги, а СМИ добавляют масла в огонь громкими заголовками и недостоверными фактами.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #песков #грузия

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