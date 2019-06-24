Песков не стал раскрывать подробностей встречи Путина и Абэ на G20

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что раскрывать детали встречи российского президента Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ на саммите G20 преждевременно. Об этом передает «Федеральное агентство новостей» 24 июня.

Журналисты поинтересовались, можно ли подтвердить заявления японцев о том, что на «большой двадцатке» подпишут документы, благодаря которым рынок Японии пополнится курятиной из России.

«Не буду выдавать деталей предстоящей встречи [Путина и Абэ на саммите], считаю это преждевременным», — ответил Песков.

Он указал, что подготовка к переговорам продолжается. На встрече участники утвердят ряд документов.

«Каких — мы сообщим позже», — добавил он.

31 мая глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что российский и японский главы встретятся в Осаке 29 июня.