Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сроки российских ограничений в отношении Грузии. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 24 июня.

Он напомнил, что в документах по этому поводу, которые находятся в открытом доступе, нет каких-либо четких сроков.

«Как только будет зафиксировано возвращение Грузии в нерусофобское русло, будет повод задуматься об отмене этих ограничений», — сказал Песков.

Однако на данный момент ситуация лишь усугубляется. К тому же, в Грузии есть признаки внутриполитического кризиса, указал пресс-секретарь президента.

«Это не наше дело, это внутреннее дело Грузии, наше дело — когда это принимает антироссийский характер», — заключил он.

Протесты в Тбилиси стартовали в четверг, 20 июня. Участники акций выступают против того, что российские делегаты участвуют в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К митингующим присоединилась оппозиция, они штурмуют здание парламента и требуют отставки правительства. Из-за беспорядков пострадало свыше 230 человек, более 100 людей госпитализировали.

Стоит отметить, что многое указывает на очередное вмешательство США во внутренние дела суверенного государства. На протестах можно увидеть флаги Штатов, а американские СМИ добавляют масла в огонь громкими заголовками и недостоверными фактами.

В российском министерстве обороны возмущены акциями радикалов, которые сорвали работу генеральной ассамблеи. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что грузинские власти не следуют нормам проведения международных мероприятий, так как их бездействие сорвало сессию МАП.