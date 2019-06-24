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13:05   24 Июня 2019
Россия

Песков заявил, что новые санкции США против Ирана незаконны

Песков заявил, что новые санкции США против Ирана незаконны

Новые американские санкции против Ирана незаконны. Такого мнения придерживаются в Кремле. Об этом 24 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На вопрос журналиста о том, как в России собираются противодействовать новым санкциям Вашингтона против Тегерана, Песков заявил, что РФ не поддерживает санкции. 

«Мы считаем эти санкции незаконными. Вот все, что можно сказать», — прокомментировал он. 

В понедельник США намерены сообщить о введении новых санкций против Ирана. Поводом для этого послужил сбитый Ираном беспилотник. Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новые «существенные санкции» против Тегерана. При этом он не стал уточнять, какие будут приняты меры, однако заявил, речь пойдет о ядерном оружии.

В мае Тегеран заявил, что перестанет выполнять условия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Такое решение было принято в ответ на санкции, а также потому что Соединенные Штаты нарушали ядерную сделку. 

Сейчас Америка планирует сделать все возможное, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #санкции #иран #кремль #политика #общество

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