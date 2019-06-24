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13:04   24 Июня 2019
Россия

Кремль заявил о реальной опасности для россиян в Грузии

Кремль заявил о реальной опасности для россиян в Грузии

Российские журналисты и парламентарии пострадали в Грузии, в целом в стране сейчас царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 

Так он ответил на вопрос журналиста о том, существует ли реальная опасность для россиян в Грузии. 

«В целом сейчас в Грузии царит русофобская истерия, она искусственно подогревается, к сожалению. В итоге мы сделали вывод, что опасность для наших граждан присутствует», — заявил представитель Кремля.

Песков напомнил о пострадавших журналистах ВГТРК и подчеркнул, что опасность в этой стране для россиян есть.

Кремль заявил о реальной опасности для россиян в Грузии

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы штурмовали здание парламента, где находились российские представители. Силы спецназа разогнали митинг, но 21 июня протесты продолжились. В беспорядках пострадали 240 человек, около 300 человек задержали.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временной приостановке пассажирского авиасообщения с Грузией, который вступает в силу 8 июля.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #грузия #русофобия

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