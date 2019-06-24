Путин проведет заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 24 июня, работает в Москве. Президента ожидает внутренняя работа без публичных мероприятия, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Среди прочих совещаний, президент РФ проведет заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, отметил представитель Кремля.