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12:51   24 Июня 2019
Россия

МИД РФ ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в европейские выборы

МИД РФ ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в европейские выборы

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ответил на обвинения Москвы во вмешательстве в выборы в Европарламент и заявил, что вмешиваться в выборы — это не стиль России.

«Складывалось впечатление, что европейское общественное мнение готовят к тому, чтобы объяснить прогнозировавшиеся низкие показатели партий ЕС-овского «мейнстрима» на выборах неким «зловредным российским вмешательством». Однако никаких фактов на этот счет так и не было предъявлено, что легко объяснимо – это не наш стиль»,- заявил Грушко, сообщают РИА Новости.

Замглавы российского МИД подчеркнул, что Россия  не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в выборы в Евросоюзе, ни в какие-либо другие выборы.

МИД РФ ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в европейские выборы

Грушко также отметил, что дипломатическое ведомство готово полноформатно взаимодействовать с представителями всех политических сил, получивших мандат от европейского избирателя.

«Бездоказательные, наспех скроенные выпады в наш адрес – все это отдает откровенным популизмом, не может не восприниматься как стремление возложить на Россию ответственность за существующие в Евросоюзе проблемы и обосновать необходимость увеличения ассигнований на борьбу с мнимой «российской угрозой», — заявил замглавы МИД.

Напомним, в середине июня евродепутат из ФРГ Йорг Меутен выразил мнение, что смысла в продлении антироссийских санкций нет и предложил использовать «прагматический подход» для установления хорошего взаимодействия с Россией.

МИД РФ ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в европейские выборы

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Автор: Тимофей Булочкин
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