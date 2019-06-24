Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Идея ужесточить контроль грузинского вина не связана с беспорядками в Тбилиси

Идея ужесточить контроль грузинского вина не связана с беспорядками в Тбилиси

 МИД РФ ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в европейские выборы

МИД РФ ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в европейские выборы
Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане

Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане

 МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
Американские канатоходцы выполнили трюк над Таймс-сквер

Американские канатоходцы выполнили трюк над Таймс-сквер

 Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

Идея ужесточить контроль грузинского вина не связана с беспорядками в Тбилиси

Идея ужесточить контроль грузинского вина не связана с беспорядками в Тбилиси

 МИД РФ ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в европейские выборы

МИД РФ ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в европейские выборы
Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане

Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане

 МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
Американские канатоходцы выполнили трюк над Таймс-сквер

Американские канатоходцы выполнили трюк над Таймс-сквер

 Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

12:48   24 Июня 2019
Россия

Грушко заявил, что Евросоюз равнодушен к проблемам жителей Донбасса

Грушко заявил, что Евросоюз равнодушен к проблемам жителей Донбасса

ЕС по привычке тянется к неэффективному инструменту санкций вместо того, чтобы обратить внимание на проблемы на проблемы жителей Донбасса. 

Такого мнения придерживается замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его слова 24 июня передает РИА Новости. 

Ранее Евросоюз заявил о намерении отслеживать ситуацию на востоке Украины и готовности рассмотреть вопрос о непризнании выданным жителям Донбасса российских паспортов. 

По словам Грушко, судя по «заключениям» Евросовета вновь становится ясно, что в Евросоюзе не видят гуманитарных мотивов, которые побудили российское руководство принять решение о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР в упрощенном порядке. 

«Вместо того, чтобы обратить внимание на тяготы, на которые бесчеловечная политика Киева обрекла население Юго-Востока Украины, есовцы рефлекторно тянутся к неработающему инструменту санкций», — указал он. 

Грушко заявил, что Евросоюз равнодушен к проблемам жителей Донбасса

Он также подчеркнул, что жителей Донбасса вряд ли напугают угрозы со стороны ЕС непризнания российских паспортов после всех перенесенных тягот в условиях украинской блокады. 

Ранее президент Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что решение принято из гуманитарных соображений и только. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...