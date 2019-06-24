Грушко заявил, что Евросоюз равнодушен к проблемам жителей Донбасса

ЕС по привычке тянется к неэффективному инструменту санкций вместо того, чтобы обратить внимание на проблемы на проблемы жителей Донбасса.

Такого мнения придерживается замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его слова 24 июня передает РИА Новости.

Ранее Евросоюз заявил о намерении отслеживать ситуацию на востоке Украины и готовности рассмотреть вопрос о непризнании выданным жителям Донбасса российских паспортов.

По словам Грушко, судя по «заключениям» Евросовета вновь становится ясно, что в Евросоюзе не видят гуманитарных мотивов, которые побудили российское руководство принять решение о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР в упрощенном порядке.

«Вместо того, чтобы обратить внимание на тяготы, на которые бесчеловечная политика Киева обрекла население Юго-Востока Украины, есовцы рефлекторно тянутся к неработающему инструменту санкций», — указал он.

Он также подчеркнул, что жителей Донбасса вряд ли напугают угрозы со стороны ЕС непризнания российских паспортов после всех перенесенных тягот в условиях украинской блокады.

Ранее президент Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что решение принято из гуманитарных соображений и только.